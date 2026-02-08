Sambenedettese nel caos | settima sconfitta casalinga D’Alesio nel mirino e tifosi in rivolta dopo il ko col Perugia

La Sambenedettese si trova nel pieno di una crisi dopo l’ennesima sconfitta casalinga, questa volta contro il Perugia. I tifosi sono in rivolta e chiedono interventi immediati, mentre D’Alesio, il tecnico, si trova sotto pressione. La squadra non riesce a trovare la via della vittoria davanti al proprio pubblico da diverse partite, e l’umore tra i supporter è sempre più teso. La situazione rischia di esplodere se non cambiano le cose nelle prossime partite.

La settima sconfitta casalinga stagionale, un tonfo che suona come un campanello d'allarme sempre più insistente, ha gettato nel caos l'ambiente della Sambenedettese. Il risultato di 0-1 contro il Perugia, maturato questo sabato 8 febbraio 2026, non è solo una battuta d'arresto sportiva, ma un vero e proprio terremoto che scuote la panchina di mister D'Alesio e infiamma la rabbia dei tifosi, giunti numerosi al Riviera per sostenere la squadra. Una prestazione opaca, costellata da occasioni sprecate nel primo tempo e da una sterilità offensiva evidente nella ripresa, ha spento l'entusiasmo e riacceso le critiche nei confronti dell'allenatore, finito nel mirino di una piazza che chiede a gran voce un cambio di rotta.

