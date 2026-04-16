Giro di vite sull’agropirateria via libera definitivo alla Legge Caselli

La Camera ha approvato definitivamente la legge sui reati agroalimentari, nota come Legge Caselli, con l’obiettivo di rafforzare le misure contro frodi e contraffazioni nel settore. La normativa mira a tutelare il settore agroalimentare nazionale, focalizzandosi in particolare sulle produzioni di qualità calabresi. La legge rappresenta un passaggio importante nel contrasto alle pratiche illecite che interessano il comparto.

“Una stretta decisa contro frodi e contraffazioni nel settore agroalimentare. Con l’approvazione definitiva alla Camera del disegno di legge sui reati agroalimentari, la cosiddetta Legge Caselli, si apre una nuova fase nella tutela del Made in Italy e, in particolare, delle eccellenze calabresi”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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