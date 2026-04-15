Aeroporti in rete via libera definitivo alla legge regionale | tra le priorità più voli e meno sovrapposizioni

La legge regionale che collega gli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì e Parma è stata approvata definitivamente. La normativa punta a coordinare le operazioni tra gli scali, ridurre le sovrapposizioni di voli e migliorare la distribuzione del traffico passeggeri. Tra gli obiettivi vi è anche l’aumento dell’attrattività internazionale delle infrastrutture aeroportuali. La legge viene considerata un passo importante per la gestione del trasporto aereo nella regione.

Aeroporti regionali in rete per coordinare gli scali di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Un provvedimento strategico che mira a eliminare le sovrapposizioni fra gli scali, distribuire meglio il traffico passeggeri e potenziare l'attrattività internazionale del territorio. L'Assemblea legislativa.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Al via la "rete degli aeroporti", approvata la legge regionale. "Intercetteremo nuovi voli e farà bene anche al nostro turismo"Aeroporti regionali in rete per coordinare gli scali di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Aeroporti e nuovi voli, 2 milioni per eliminare l’addizionale. Ma è scontro sulla nuova legge regionaleRimini, 12 marzo 2026 – Sempre più voli a Rimini e negli altri scali minori, Forlì e Parma. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aeroporti, al via la legge sulla rete degli scali: ecco cosa cambia; Sistema aeroportuale, la Regione accelera e punta sugli scali minori: ma è scontro sulle risorse; Dodici milioni per gli aeroporti dell'Emilia Romagna; Progetto di legge aeroporti, al via la discussione in Regione. Il nodo risorse. Aeroporti, al via la legge sulla rete degli scali: ecco cosa cambiaÈ iniziata in Assemblea legislativa la discussione sul nuovo progetto di legge regionale dedicato agli aeroporti e alla mobilità in Emilia-Romagna, con ... chiamamicitta.it Aeroporto di Rimini in rete con gli scali regionali: Stop sovrapposizioni, passeggeri meglio distribuitiAeroporti regionali in rete per coordinare gli scali di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Il provvedimento - spiega la Regione Emilia Romagna in una nota - mira a eliminare le sovrapposizioni fra gli s ... altarimini.it IL SISTEMA AEROPORTI - L'Assemblea legislativa ha approvato la proposta di legge per valorizzare i quattro aeroporti regionali e favorire i trasporti aereo e ferroviario per ridurre i tempi di trasporto e l'inquinamento - facebook.com facebook