Brescia maxi frode fiscale da 76 milioni di euro | così emettevano fatture per operazioni inesistenti

La polizia ha smantellato una vasta rete di frode fiscale a Brescia. Nove persone e tre società sono state denunciate per aver emesso fatture false e riciclato denaro. Durante le indagini, sono stati sequestrati oltre 6,5 milioni di euro. La truffa, che ha coinvolto operazioni inesistenti per un totale di 76 milioni di euro, è stata scoperta grazie a controlli mirati e approfondimenti fiscali. Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire tutti i dettagli dell’indagine.

È di nove persone e tre società indagate, oltre a un sequestro preventivo di oltre 6,5 milioni di euro, il bilancio di un'operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria nella provincia di Brescia. Gli indagati sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia. Le indagini e le modalità operative Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l'operazione ha preso avvio al termine di articolate attività investigative che hanno coinvolto indagini finanziarie, attività tecniche e servizi di osservazione degli indagati.

