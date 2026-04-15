Rsa e fatture per operazioni inesistenti | due arresti I nomi

Due persone sono state arrestate con l’accusa di aver emesso fatture per operazioni inesistenti. Tra queste, un imprenditore di 50 anni originario della provincia di Brindisi, che ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'uomo sarebbe stato l’amministratore di fatto e il principale responsabile di una società coinvolta nella vicenda. L’indagine è condotta dalla Procura locale.

Arresti domiciliari per l’imprenditore brindisino Michele Schettino, 50 anni, indicato dagli inquirenti come amministratore di fatto e dominus di una società, indagato dalla Procura di Lecce per bancarotta fraudolenta nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione di residenze sanitarie per anziani. Il provvedimento, richiesto dal sostituto procuratore Alessandro Prontera e disposto dal giudice per le indagini preliminari Maria Francesca Mariano, è stato eseguito dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Le altre misure di prevenzione La stessa misura è stata applicata anche a Giovanni Vurro, 49 anni, di Adelfia, ritenuto il principale collaboratore nella gestione della società.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Rsa e fatture per operazioni inesistenti: due arresti. I nomi Brescia, maxi frode fiscale da 76 milioni di euro: così emettevano fatture per operazioni inesistentiÈ di nove persone e tre società indagate, oltre a un sequestro preventivo di oltre 6,5 milioni di euro, il bilancio di un’operazione condotta dal... Scoperto sistema di fatture per operazioni inesistenti, sequestrati dalla Finanza 3,5 milioni di euroL'inchiesta delle Fiamme Gialle di Brescia ha coinvolto quattro società di cui, una, formalmente con sede a Rimini e le altre sul lago di Garda...