Gira con un coltello e uno sfollagente estensibile in auto | si indaga

Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Candido hanno effettuato controlli nel centro di Dobbiaco, durante i quali hanno fermato un uomo che viaggiava in auto. Durante l’identificazione, è stato trovato in possesso di un coltello a lama pieghevole di grandi dimensioni e uno sfollagente estensibile. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato denunciato a piede libero per il possesso di armi.

Si sono conclusi con una denuncia a piede libero i controlli svolti nei giorni scorsi dai carabinieri di San Candido (BZ) nel centro di Dobbiaco dove un cittadino, la cui identità non è stata resa nota, è stato trovato in possesso di un coltello a lama pieghevole dalle grandi dimensioni e uno.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate In bici con uno sfollagente lungo 42 centimetri, denunciato un ragazzoSarebbe stato trovato con uno sfollagente telescopico mentre stava circolando in via Tiburtina Valeria a Pescara in sella a una bici. Va a scuola con una piccola spada e uno sfollagente nello zainoControlli preventivi della polizia nelle scuole del Modenese hanno portato alla denuncia di uno studente minorenne a Mirandola, sorpreso con oggetti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: VILLAVERLA | GIRA CON UN COLTELLO E DROGA, DENUNCIATO DAGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE; Risse e la gang dei cani senza guinzaglio, ma per il prefetto non serve il presidio fisso. La rabbia dei residenti; Certosa, gira per strada con un coltello a serramanico: arrestato; Villaverla: gira in centro con coltello e droga, denunciato. Certosa, gira per strada con un coltello a serramanico: arrestatoUn trentenne è stato sorpreso dalla Polizia con l’arma, un Opinel di 9 centimetri. Si tratta del primo arresto con il nuovo Decreto Sicurezza ... lavocedigenova.it Villaverla: gira in centro con coltello e droga, denunciatoIn data 02 Aprile 2026 durante l'attività nel comune di Villaverla, gli agenti hanno proceduto al controllo di due soggetti che fin da subito hanno ... vicenzareport.it Amazon Music Italy: #9. “LA TESTA GIRA” ( @freddepalma, @Anitta & @RealEmisKilla) [+2] *New Peak* Apple Music Italy: #23. “LA TESTA GIRA” ( @freddepalma, @Anitta & @RealEmisKilla) [+2] *New Peak* — This is her 4th highest peak on the cou x.com https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/la-musica-che-gira-intorno-il-pd-di-chieti-apre-il-dibattito-sul-ruolo-degli-spazi-artistici-e-delleconomia-dei-festival.html - facebook.com facebook