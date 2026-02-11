Va a scuola con una piccola spada e uno sfollagente nello zaino

La polizia ha fermato uno studente minorenne a Mirandola, trovandolo con una piccola spada e uno sfollagente nello zaino. I controlli preventivi nelle scuole del Modenese continuano, e questa volta è toccato a un ragazzo che si stava preparando a entrare in classe. La situazione ha portato alla denuncia del giovane, che ora rischia conseguenze penali per aver portato oggetti potenzialmente pericolosi a scuola.

Controlli preventivi della polizia nelle scuole del Modenese hanno portato alla denuncia di uno studente minorenne a Mirandola, sorpreso con oggetti considerati potenziali armi all'interno dello zaino. L'episodio è avvenuto il 22 gennaio in un istituto secondario di secondo grado, nell'ambito di verifiche mirate svolte sia all'interno dell'edificio sia nelle aree circostanti.

