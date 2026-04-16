Un nuovo percorso socio-politico e culturale si presenta alla città, con l’obiettivo di affrontare temi come la qualità della vita, la vulnerabilità sociale e la partecipazione civica. Il progetto si propone di coinvolgere i cittadini nella discussione, partendo da contenuti concreti e condivisi. L’iniziativa, denominata ‘Benevento Domani’, si rivolge principalmente a giovani e si inserisce nel dibattito locale sulle sfide sociali e politiche attuali.

Un percorso socio-politico e culturale che sceglie di partire dai contenuti, con l’ambizione di porre al centro del dibattito cittadino i temi della qualità della vita, della vulnerabilità sociale e della partecipazione civica. L’associazione socio-politica Benevento Domani’ si presenta alla città come nuovo spazio dove convogliare idee e progettualità per migliorare la “Quality of Life” cittadina. Il cuore del progetto, in questa prima fase, è rappresentato da una proposta di welfare innovativo, intesa non come semplice risposta alle emergenze ma come strumento di prevenzione e di programmazione pubblica. È proprio su questo punto che...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovani, welfare e politica: ‘Benevento Domani’ si presenta alla città

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