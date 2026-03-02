Sora presentazione del libro Le brevi giornate di Argil del Prof Italo Biddittu

A Sora, il 7 marzo alle 16.30, il Museo della Media Valle del Liri ospiterà la presentazione del libro “Le brevi giornate di Argil” scritto dal Prof. Italo Biddittu, archeologo e paleontologo. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore e sarà aperto al pubblico. La presentazione si svolgerà nel salone principale del museo e sarà gratuita.