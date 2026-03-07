giornata internazionale dei diritti della donna actionaid porta a milano il museo del patriarcato

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, ActionAid presenta a Milano il Museo del Patriarcato, chiamato Mupa. Il museo, inaugurato a Roma il 25 novembre, si occupa di illustrare come si manifesta la società patriarcale oggi. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire, offrendo una panoramica su temi legati ai diritti femminili e alle strutture di potere.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, arriva a Milano il Mupa, il museo nato a Roma lo scorso 25 novembre, che racconta la società patriarcale dei nostri giorni. È la Fabbrica del Vapore che ospiterà il Museo del Patriarcato di ActionAid, dal 7 al 21 marzo. Ventisette opere – quattro inedite – tra cimeli, reperti, diorami, installazioni interattive e testimonianze: una mostra che invita a osservare, con sguardo critico, comportamenti e narrazioni che non sono poi così lontane, ma ancora oggi alimentano la violenza maschile sulle donne, smascherandone i meccanismi culturali che li determinano. Dal lavoro allo spazio digitale, dallo sport alla dimensione domestica e relazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

