In Emilia Romagna si svolgono le Giornate dei personaggi illustri, un evento che permette di visitare 34 case museo dedicate a figure di rilievo. L’iniziativa si svolge in due giorni e consente di entrare in ambienti che conservano ancora le stanze, gli oggetti e gli studi di personaggi storici. Le visite offrono l’opportunità di scoprire i luoghi dove la storia si è svolta, non sui libri, ma tra le pareti delle case.

Bologna, 7 aprile 2026 - Due giorni per entrare nelle case dove la storia è passata davvero. Non nei libri, ma tra pareti, oggetti, studi e stanze rimaste intatte. Il 18 e 19 aprile tornano le Giornate internazionali delle case museo e dei personaggi illustri 2026: un evento diffuso che mette in rete memoria, cultura e territorio, con numeri in crescita e una promessa semplice, quella di aprire porte normalmente chiuse. Ecco dove andare in Emilia Romagna. L’iniziativa. La seconda edizione delle Giornate internazionali delle case della memoria e dei musei di personalità illustri coinvolge oltre 400 realtà nel mondo. In Italia sono più di 150, distribuite in 18 regioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate dei personaggi illustri: ecco 34 case museo da visitare in Emilia Romagna

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Temi più discussi: Giornate internazionali delle case museo dei personaggi illustri 2026; Emilia Romagna – Porte aperte in 34 case museo per la seconda edizione delle Giornate internazionali; Il 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museo; Seconda edizione delle giornate internazionali delle Case Museo: porte aperte anche a Parma.

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