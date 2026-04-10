Svolte le celebrazioni per la Giornata del Mare e della Cultura Marinara | Iniziativa poliedrica e itinerante

Questa mattina ad Ancona si sono svolte le celebrazioni per la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, un evento che ha coinvolto diverse istituzioni locali. La Capitaneria di porto, il Comando Scuole della Marina Militare e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche hanno collaborato per organizzare un’iniziativa che ha avuto carattere itinerante e poliedrico. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti delle istituzioni, con attività legate al mondo marittimo.