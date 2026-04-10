Svolte le celebrazioni per la Giornata del Mare e della Cultura Marinara | Iniziativa poliedrica e itinerante
Questa mattina ad Ancona si sono svolte le celebrazioni per la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, un evento che ha coinvolto diverse istituzioni locali. La Capitaneria di porto, il Comando Scuole della Marina Militare e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche hanno collaborato per organizzare un’iniziativa che ha avuto carattere itinerante e poliedrico. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti delle istituzioni, con attività legate al mondo marittimo.
ANCONA - Questa mattina la Capitaneria di porto di Ancona, sede di Direzione Marittima delle Marche, il Comando Scuole della Marina Militare e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, con la collaborazione dell’Istituto Tecnico I.I.S. “Volterra–Elia” di Ancona, hanno celebrato l’edizione 2026. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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