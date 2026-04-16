Oggi, 16 aprile 2026, i giornalisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia per la terza volta in un anno, protestando contro il mancato rinnovo del contratto collettivo, fermo da dieci anni. La mobilitazione riguarda professionisti di diverse testate che chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro e una maggiore attenzione alle loro esigenze. Lo sciopero ha coinvolto diverse città e ha portato alla sospensione delle attività di molte redazioni.

ROMA – Pubblichiamo integralmente il comunicato della Federazione Nazionale della Stampa in occasione, oggi 16 aprile 2026, dello sciopero nazionale dei giornali per il rinnovo del contratto. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, 16 aprile 2026, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò chesta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile.Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti èscaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostristipendi sono stati erosi dall’inflazione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giornalisti: oggi 16 aprile sciopero nazionale. Per il rinnovo del contratto bloccato da 10 anni

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