rinnovo del contratto dei giornalisti la fnsi proclama altre 2 giornate di sciopero il 27 marzo e il 16 aprile

Il rinnovo del contratto dei giornalisti continua a essere al centro delle tensioni tra le parti, con la Fnsi che ha annunciato nuove giornate di sciopero previste per il 27 marzo e il 16 aprile. Dopo un lungo periodo di trattative senza esito, le proteste si susseguono nel tentativo di ottenere risposte concrete sulla questione. La situazione rimane in attesa di sviluppi che possano portare a un incremento del confronto.

A dieci anni esatti dalla scadenza dell’ultimo contratto e nell’ambito della vertenza per il rinnovo contrattuale (che si protrae ormai da due anni), la Federazione nazionale della Stampa italiana ha proclamato altre due giornate di sciopero unitario. Dopo lo sciopero dello scorso 28 novembre, la nuova protesta si terrà venerdì 27 marzo e giovedì 16 aprile 2026, quest’ultima data potrebbe subire spostamenti per consentire a tutti i giornalisti, anche quelli della Rai, di aderire alla mobilitazione. Il sindacato, si legge in una nota, “rifiuta le risposte della Fieg sul rinnovo contrattuale. La Fnsi lotta per mantenere le tutele per i... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

