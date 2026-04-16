Il 16 aprile i giornalisti hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta per il contratto di lavoro che risulta scaduto da dieci anni. Tra le testate coinvolte c’è anche Tgcom24, che ha aderito allo sciopero. In un comunicato sindacale si ribadisce che ricevere un compenso equo non è una concessione, ma un diritto fondamentale per chi svolge questa professione.

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la terza giornata di sciopero di un pacchetto di cinque., Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. Assicurare un futuro all’informazione, bene comune tutelato dalla Costituzione, dall’articolo 21 intimamente connesso all’articolo 36, è un dovere sociale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Giornalisti in sciopero il 16 aprile per il contratto di lavoro scaduto 10 anni fa, Tgcom24 aderisce

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