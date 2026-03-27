Il 27 marzo si svolgerà uno sciopero dei giornalisti a causa del contratto di lavoro scaduto dieci anni fa. Tra le testate coinvolte c’è anche Tgcom24, che aderisce alla protesta. Nel comunicato sindacale si afferma che ricevere un compenso adeguato non rappresenta un privilegio, ma un diritto. La protesta si concentra sulla richiesta di rinnovo contrattuale e di condizioni salariali più eque.

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Giornalisti in sciopero il 27 marzo per il contratto di lavoro scaduto dieci anni fa, Tgcom24 aderisce

Articoli correlati

Sciopero dei giornalisti venerdì 27 marzo per il rinnovo del contrattoSeconda giornata di sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti - di un pacchetto che prevede sei astensioni - venerdì 27 marzo .

Rinnovo del contratto dei giornalisti, la Fnsi proclama altre 2 giornate di sciopero il 27 marzo e il 16 aprileA dieci anni esatti dalla scadenza dell’ultimo contratto e nell’ambito della vertenza per il rinnovo contrattuale (che si protrae ormai da due anni),...

Una selezione di notizie su Giornalisti in sciopero il 27 marzo per...

Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Fnsi - FNSI; Sciopero 27 marzo 2026: si fermano trasporti locali, scuola e giornalisti; Sciopero giornalisti, sindaca Salis: Vicinanza a categoria essenziale per la democrazia; Giornalisti in sciopero il 27 marzo e 16 aprile 2026: contratto scaduto da 10 anni.

Le giornaliste e i giornalisti sono in sciopero per il rinnovo del contrattoOggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto, fermo da dieci anni: un caso unico tra i lavoratori dipendenti in Italia. È la seconda giornata di protesta, la ... rainews.it

Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Federazione nazionale della stampa''I giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale si asterranno dal lavoro il prossimo venerdì 27 marzo, per 24 ore''. Lo ricorda la ... ansa.it

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per i facebook

Ascolta qui Macro, il podcast di 24Ore Podcast con le notizie a impatto globale raccontate dai nostri giornalisti: linktr.ee/levocidelsole2… x.com