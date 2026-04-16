Gioco d’azzardo | la sfida tra vuoto affettivo e nuove cure sociali

Il 16 aprile 2026, nella sala consiliare del Comune di Soverato, si è svolto un incontro di formazione dedicato agli assistenti sociali che lavorano nei diversi territori della regione. La riunione ha affrontato temi legati al gioco d’azzardo, con particolare attenzione alla relazione tra vuoto affettivo e nuove strategie di intervento sociale. L’evento ha coinvolto professionisti provenienti da più aree, offrendo spunti e aggiornamenti sui metodi di supporto.

A Soverato, giovedì 16 aprile 2026, la sala consiliare del Comune ha ospitato un importante incontro di formazione rivolto agli assistenti sociali operanti nei vari ambiti territoriali della regione. L’evento, inserito nel perimetro del progetto GAP (Gioco d’azzardo patologico) relativo all’annualità 2022, ha messo a confronto esperti e operatori per affrontare l’allarmante crescita dei dati legati alle dipendenze da gioco, cercando soluzioni attraverso una rete integrata tra istituzioni pubbliche e realtà del privato sociale. Il volto invisibile della dipendenza: tra isolamento emotivo e necessità di cura. Le riflessioni cliniche presentate durante i lavori hanno cercato di scavare nelle radici psicologiche che spingono verso il gioco d’azzardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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