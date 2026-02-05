Come l’Italia si colloca tra i principali mercati del gioco d’azzardo nell’UE

L’Italia si conferma tra i paesi con il settore del gioco d’azzardo più grande in Europa. Il gambling contribuisce in modo importante al PIL del paese e si posiziona tra i principali mercati dell’Unione Europea. I numeri mostrano come questa attività continui a crescere, attirando sempre più giocatori e investimenti.

Il settore del gambling in Italia copre una significativa porzione del PIL (Prodotto Interno Lordo), ma i dati più rilevanti riguardano la collocazione di questo comparto nel mercato europeo. Un riferimento indispensabile per un’accurata valutazione dell’impatto economico del gioco d’azzardo sull’economia nazionale ed internazionale. L’Italia rientra tra i paesi della Comunità Europea col più elevato tasso di spesa pro capite destinata al gambling, sia fisico che digitale. Una tendenza attestata dal considerevole contributo apportato da questo settore al PIL e all’economia nazionale. Il mercato interno rivaleggia con quello di diversi stati europei, ma l’aspetto più interessante riguarda l’espansione del gioco d’azzardo online. 🔗 Leggi su Zon.it

Approfondimenti su Italia Gambling

Negli ultimi anni, la regolamentazione dei mercati del gioco d’azzardo ha assunto un ruolo centrale nel dibattito sulle politiche pubbliche a livello internazionale.

Il gioco responsabile è fondamentale per un’esperienza di intrattenimento sicura e consapevole.

