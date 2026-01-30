Puglia tra le prime regioni per il gioco d’azzardo online in Italia

La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il più alto numero di utenti di gioco d’azzardo online. Negli ultimi anni, sempre più pugliesi scelgono di puntare su piattaforme virtuali, che ormai sono diventate una presenza quotidiana nella vita di molte persone. La crescita del settore si nota chiaramente e porta con sé anche preoccupazioni legate alla dipendenza e alla regolamentazione.

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’adozione di piattaforme di gioco virtuali con un ruolo da protagonista giocato dalla regione Puglia dove il gioco online ha rivelato una crescente popolarità tra i suoi abitanti. Le evidenze dei dati analizzati mostrano come la diffusione dei migliori casino online non ADM di Roundone stia influenzando positivamente il tessuto sociale ed economico, contribuendo a una maggiore fruizione del tempo libero e generando entrate significative per la regione. Panoramica della situazione con gioco d’azzardo in Puglia. Attualmente, la Regione Puglia si attiene alle leggi nazionali italiane in merito al gioco d’azzardo online, con particolare riferimento al “Testo Unico del Gioco d’Azzardo” (TUG). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Gioco d’azzardo, la Puglia tra le regioni più colpite: 3.057 euro a testa. I numeri dell'allarmeLa Puglia è tra le prime regioni italiane per volume di gioco. Nel 2024 la spesa complessiva ha raggiunto 11 miliardi e 844 milioni di euro, di cui 4 miliardi e 289 milioni nel gioco fisico e 7 ... quotidianodipuglia.it

