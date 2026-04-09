Ginnastica ritmica | l’Italia sfida il mondo alla World Cup di Tashkent
Dal 10 al 12 aprile, presso la Gymnastics Palace di Tashkent in Uzbekistan, si svolgerà la seconda tappa della World Cup Series di ginnastica ritmica. La delegazione italiana si presenterà alla competizione con atlete che parteciperanno alle varie discipline, affrontando le avversarie provenienti da diversi paesi. La manifestazione vedrà le ginnaste sfidarsi in un evento di livello internazionale, con l'obiettivo di ottenere risultati nelle diverse specialità.
La delegazione italiana di ginnastica ritmica si prepara a sfidare l’élite mondiale nel cuore dell’Uzbekistan, dove dal 10 al 12 aprile si terrà la seconda tappa della World Cup Series presso la Gymnastics Palace di Tashkent. Le atlete azzurre, impegnate sia nella competizione individuale che in quella per le squadre, cercheranno il podio in un palcoscenico internazionale che segue la scia della tappa inaugurale avvenuta a Sofia. L’attenzione degli appassionati si concentrerà in particolare sulla giornata di domenica 12 aprile, quando si svolgeranno le finali per singolo attrezzo. Per seguire ogni movimento delle ginnaste, la diretta sarà disponibile a partire dalle ore 9:25 su Volare TV, il canale appartenente alla piattaforma OTT TV, con una trasmissione simultanea programmata su Amazon Prime Video all’interno del palinsesto dedicato a. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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