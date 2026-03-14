La Libertas Vercelli ha ottenuto una vittoria significativa nella seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile a Biella, con un punteggio di 161. Tra le atlete in evidenza ci sono Melnikova e Perotti, mentre Esposito ha raggiunto un buon risultato alla trave. Si è rivista anche Tonelli, che ha partecipato alla competizione.

La Libertas Vercelli ha dominato la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile, imponendosi a Biella con il punteggio di 161.00 e replicando il successo ottenuto un paio di settimane fa a Modena. Le Campionesse d’Italia hanno rispettato il pronostico della vigilia, trascinate dalla formidabile russa Angelina Melnikova: 14.100 al volteggio, 14.050 alla trave, 14.500 alle parallele asimmetriche e 14.050 al corpo libero per la Campionessa del Mondo all-around. La giovane promessa Giulia Perotti ha offerto tre solidi esercizi tra tavola (13.200), dieci centimetri (13.050) e staggi (13.200), mentre non si è esibita al quadrato. Sul gradino più alto del podio sono salite anche Martina Borsoi, Margherita Casalino, Artemisia Iorfino e Thelma Lapalombella. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Vercelli domina in Serie A1 con Melnikova e Perotti. Esposito convince alla trave, si rivede Tonelli

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