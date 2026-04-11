A Terni, nell’Umbria Forum, si svolgerà tra venerdì 17 e sabato 18 aprile l’ultima gara della Regular Season del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica di Serie A-B. L’evento vedrà coinvolte diverse squadre che si contenderanno il pass per la Final Eight di Bergamo. La competizione rappresenta la conclusione della fase regolare del campionato, con le squadre che cercano di assicurarsi un posto tra le migliori otto del torneo.

L’Umbria Forum di Terni si prepara ad accogliere, tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, l’ultima sfida della Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A-B di Ginnastica Artistica. Questo appuntamento rappresenta il punto di svolta per le categorie maschile e femminile, fungendo da trampolino di lancio verso la Final Eight scudetto che si terrà alla Choruslife Arena di Bergamo il prossimo 16 maggio. Le gerarchie della Serie A1: il dominio di Vercelli e Carate. Il della massima serie femminile vede attualmente la Libertas Ginnastica Vercelli in posizione di comando. La squadra piemontese ha costruito il proprio vantaggio grazie alla solidità offerta da Giulia Perotti e al contributo tecnico di Angelina Melnikova, campionessa mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginnastica, Terni decide il pass per la Final Eight di Bergamo

Ginnastica artistica, Serie A-B a Terni il 17 e 18 aprile: la terza prova lancia la Final Eight di BergamoAll’Umbria Forum il rush finale della Regular Season: in Serie A1 guida Vercelli con Melnikova, nella maschile la Pro Carate con Abbadini.

Hockey. Solo un punto per Bondeno, che strappa comunque il pass per la final fourNella giornata di sabato 17 gennaio e andata in scena al Palacus di Pisa la penultima giornata del campionato indoor italiano categoria elite in cui...