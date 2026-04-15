Nel primo pomeriggio di mercoledì 15 aprile, sulla Variante 305 a Mariano del Friuli, si è verificato un incidente frontale tra un camion e un furgone. Un uomo di 48 anni è deceduto a causa dell’impatto, mentre un altro conducente è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

MARIANO DEL FRIULI (GORIZIA) - Incidente mortale nel primo pomeriggio di mercoledì 15 aprile sulla Variante 305 a Mariano del Friuli, al confine con Cormons. Nello scontro fra un camion e un furgone frigorifero è morto un uomo di 48 anni di Udine, alla guida del secondo veicolo. Ferito il camionista. I soccorsi Il violentissimo impatto frontale si è verificato alle 13 nelle vicinanze del ponte sul torrente Versa, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine. Due i mezzi coinvolti: un furgone frigorifero condotto dalla vittima, che viaggiava verso Cormons, e un camion carico di ghiaia che procedeva in senso opposto. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 48enne, ma il medico ha infine dovuto decretare il decesso.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra camion e furgone: morto un 48enne. Ferito grave l'altro conducente

INCIDENTE SHOCK TRA DUE CAMION: MORTO UN CAMIONISTA, L’ALTRO GRAVISSIMO - RAVENNA

Notizie correlate

Incidente frontale tra due auto, 20enne estratto dalle lamiere e portato all'ospedale: è grave. Ferito anche l'altro conducente di 78 anniPORTOGRUARO (VENEZIA) - Schianto tra auto a Portogruaro: una persona rimasta incastrata nell'abitacolo.

Incidente frontale tra due camion sulla Statale 308, un morto e un ferito grave rimasto incastrato nella cabinaRESANA - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla strada Statale 308 nella zona di Resana, in direzione...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Incidente a Modena, 3 morti nello scontro frontale tra un camion per trasporto latte e un’auto; Schianto tra camion e furgone sulla strada del Santo, un morto e un ferito grave; Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena, tre morti e un ferito grave; Incidente frontale tra un camion che trasporta latte e un'auto: tre morti.

Incidente frontale tra camion e furgone: morto un 48enne. Ferito grave l'altro conducenteMARIANO DEL FRIULI (GORIZIA) - Incidente mortale nel primo pomeriggio di mercoledì 15 aprile sulla Variante 305 a Mariano del Friuli, al confine con Cormons. Nello scontro fra un camion e un furgone ... ilgazzettino.it

Incidente frontale tra auto e camion alle porte di Modena: strage sulla Via Emilia OvestScontro frontale tra auto e camion sulla Via Emilia Ovest, alle porte di Modena: tre vittime e un ferito grave in un drammatico incidente. notizie.it

ULTIM'ORA | TREMENDO FRONTALE SULLA STATALE: tre giovani in codice rosso --> https://www.nordest24.it/incidente-frontale-ss42-tonale-cis-tre-feriti-codice-rosso facebook