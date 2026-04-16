Le autorità stanno esaminando gli elementi legati alla cena svoltasi il 23 dicembre scorso a Pietracatella, alla luce di una vicenda tragica. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire le circostanze e i partecipanti coinvolti in quella serata, senza che siano state diffuse ulteriori informazioni ufficiali. La vicenda ha attirato l'attenzione degli inquirenti, che cercano di ricostruire i fatti attraverso gli elementi raccolti finora.

Il mistero che avvolge la tragica vicenda di Pietracatella si sposta ora sui dettagli della tavola imbandita il 23 dicembre scorso. Il padre delle vittime ha ricostruito il menù consumato durante quella serata fatale, rivelando che tra i piatti serviti figuravano cozze e una giardiniera di verdure. L’atmosfera di dolore è rimasta impressa nelle immagini mostrate durante le esequie tenutesi il 10 gennaio presso il Santuario della Madonna di Costantinopoli, dove la famiglia ha dato l’ultimo saluto ai propri cari. In quell’occasione, un ritratto mostrava Gianni Di Vita insieme alla moglie e alla figlia Alice, momenti di vita che ora contrastano con le ombre del giallo che sta scuotendo la provincia di Campobasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Pietracatella: il menù della cena fatale sotto indagine

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