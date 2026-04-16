Sul territorio, sono presenti quattro telecamere di videosorveglianza, ma solo una è attiva. Le altre tre apparecchiature sono fuori uso e non trasmettono immagini. La telecamera funzionante si trova sul muro perimetrale del municipio e riprende da distanza, mostrando immagini in bianco e nero e di qualità scarsa. La situazione ha suscitato curiosità tra i residenti e le autorità locali.

Quattro telecamere sulla piazza. Tre fuori uso. L’unica accesa è piazzata sul muro perimetrale del Comune e riprende da lontano, immagini “in bianco e nero, sgranate, senza audio”. È da qui che parte il giallo di una notte, a Massa, finita in tragedia. Perché quello che si vede è solo metà della verità. L’altra metà, quella decisiva, resta muta. La morte di Giacomo Bongiorni – si legge su La Stampa - si consuma in pochi minuti, tra una lite e una rissa che degenera. Si vedono “i pugni” sferrati da un 17enne con un passato da pugile, si vede “un calcio in faccia quando è già a terra”. Ma non si sente nulla. E proprio lì, nel silenzio, si gioca tutto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giacomo Bongiorni, 3 telecamere su 4 ko: cresce il mistero

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