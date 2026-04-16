GF Vip 8 | Blu si scaglia contro Lucia e Alessandra e poi cancella tutto

Dopo aver lasciato il reality GF Vip 8, un gesto sui social di Blu Barbara Prezia ha attirato l’attenzione. La concorrente ha pubblicato un messaggio in cui si scagliava contro Lucia e Alessandra. Poco dopo, però, ha cancellato tutto il post. La vicenda sta suscitando commenti tra gli utenti e gli appassionati del programma.

Dopo l’uscita dal GF Vip 8, un gesto social da parte di Blu Barbara Prezia sta facendo parecchio discutere. Nelle ore successive alla sua eliminazione del 14 aprile 2026, l’ex concorrente ha condiviso un contenuto contro Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini che ha subito acceso il dibattito tra i fan del reality. Le sconcertanti parole di Renato Biancardi sulla sua ex moglie Grande Fratello VIP: il gesto di Blu Barbara Prezia. Tutto nasce da una storia ricondivisa da Blu Barbara Prezia, proveniente da una fanpage. Il contenuto mostrava alcune immagini della Casa del GF Vip 8, accompagnate da una frase molto diretta. Nella storia compariva la scritta: “Ecco le due arpie che sparlano dalla mattina alla sera di Blu, il loro hobby preferito è sempre stato questo”.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - GF Vip 8: Blu si scaglia contro Lucia e Alessandra e poi cancella tutto Notizie correlate Leggi anche: Lucia Ilardo si scaglia contro Renato Biancardi al GF: prima la bacia e poi la porta in nomination Leggi anche: Antonella Elia si scaglia contro Marco Berry al GF Vip poi spacca un cocco: “Usi mezzucci da donnetta” Contenuti e approfondimenti Si parla di: Gf Vip 8, Alessia Macari si scaglia contro Paola Caruso: È furba, ecco perché!. Poi fa un appello a Ilary Blasi. Gf Vip 8, dopo l’eliminazione di Blu un Vippone vuole abbandonare il gioco: Ho già le valigie pronte!Un' edizione scoppiettante del Gf Vip 8 che fa sempre molto discutere i social, nonostante gli ascolti non la stiano premiando. isaechia.it Gf Vip 8, Renato, Nicolò e Blu parlano di Lucia e sui social scoppia la bufera: la dura reazione della sorella della IlardoGf Vip 8, Renato, Nicolò e Blu parlano di Lucia e sui social scoppia la bufera: la dura reazione della sorella della Ilardo. isaechia.it