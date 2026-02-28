Raccontare alle nuove generazioni i totalarismi attraverso escape room e laboratori | il progetto che coinvolge Bertinoro

Il Comune di Bertinoro ha partecipato questa settimana a Labin, in Croazia, al primo incontro del progetto “Memory Escape”, cofinanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma Interreg Italia-Croazia. L’iniziativa mira a raccontare alle nuove generazioni i totalarismi attraverso escape room e laboratori. La partecipazione coinvolge diverse realtà italiane e croate, con l’obiettivo di promuovere la memoria storica.

Il Comune di Bertinoro ha preso parte questa settimana a Labin, in Croazia, al primo kick-off meeting del progetto “Memory Escape”, cofinanziato dall’Unione Europea all’interno del programma Interreg Italia-Croazia. L’iniziativa, promossa da Atrium European Cultural Route, in collaborazione con i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ‘L’avventura di Natale’ torna a CityLife Shopping District: escape room e laboratori firmati LegoMilano, 6 dicembre 2025 – CityLife Shopping District si veste per le feste: dopo il successo dello scorso anno, torna il magico evento ‘L’Avventura... Anche ad Arezzo “Enigmap Language Lab”, il progetto che usa le escape room online per insegnare le lingueAnche le scuole di Arezzo possono aderire a “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che porta nelle aule le escape room online multilingue come... Aggiornamenti e notizie su Raccontare. Temi più discussi: Il Premio Chiara è sempre più giovane!; Communitas, sei racconti su storia e valori dei Comuni; La passione per le due ruote conquista anche i giovani; Fondation Chanoux, identità e dinamismo nel futuro dell'Institut. Yamaha WR125R punta alle nuove generazioniYamaha ha acceso i riflettori al Motor Bike Expo 2026 su una versione speciale da esposizione della WR125R, uno dei modelli più rappresentativi della gamma 125 del marchio per il 2026. Una ... ansa.it Z Generation meets Theatre: nuove visioni per le nuove generazioniArezzo, 26 gennaio 2026 – La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre è stata presentata questa mattina all’interno dei canali social di Officine della Cultura – Facebook e Youtube - con un ... lanazione.it Ci scrivono: “Buongiorno, vorrei raccontare la mia esperienza. Dopo aver conseguito l'attestato per il corso oss e oeapac e averci speso ben più di 2000 euro, mando numerosi curriculum ma senza ottenere risposte oppure contratti ridicoli con paghe che rase - facebook.com facebook Cial e Raf insieme per raccontare alluminio che vive 'Ora e per sempre' x.com