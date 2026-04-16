Gerry Scotti il nuovo affondo contro la Rai | cos’ha detto Tensione

Un noto presentatore televisivo ha recentemente criticato pubblicamente la Rai, alimentando tensioni nel settore. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento pubblico, dove ha espresso opinioni sul rapporto tra il suo programma e l’emittente pubblica. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra colleghi e rappresentanti dell’azienda, accentuando lo stato di tensione che caratterizza il settore televisivo italiano in questo periodo.

Il panorama televisivo italiano si conferma un campo di battaglia dove anche un’ironia sottile può sollevare polveroni inaspettati. Dopo le recenti polemiche riguardanti le sue uscite sulle insegnanti di sostegno, Gerry Scotti è tornato al centro dell’attenzione mediatica per una battuta scoccata durante la puntata del 15 aprile 2026 de La Ruota della Fortuna. Questa volta, il bersaglio del conduttore di punta di Canale 5 è stato uno dei monumenti sacri della concorrenza: Il commissario Montalbano, la fiction Rai nata dalla penna di Andrea Camilleri che, nonostante il passare degli anni, continua a dominare le classifiche dell’auditel con una resilienza che ha quasi del soprannaturale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gerry Scotti, il nuovo affondo contro la Rai: cos’ha detto. Tensione Notizie correlate Fabrizio Corona sfida tutti e ripubblica la puntata di Falsissimo, nuovo affondo contro Gerry ScottiCorona non si ferma: nuovo capitolo di “Falsissimo” su YouTube Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, sfidando la legge e i colossi mediatici. Gerry Scotti distrutto dopo quella frase: “Sono un ignorante”. Gravissimo, cos’ha dettoIl piccolo schermo può essere un palcoscenico spietato, dove una parola fuori posto pesa come un macigno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, Samira Lui sovrasta Gerry Scotti col flauto: Ora l’ho capito. Finale atroce per la campionessa; Forza Italia è il nuovo programma delle reti Mediaset. E se al posto di Tajani andasse Gerry Scotti? | il commento; Gerry Scotti si scusa per la battuta sugli insegnanti di sostegno: Sono stato leggero; Gerry Scotti e le scuse dopo la frase sugli insegnanti di sostegno: Ho usato maldestramente una parola, ho sbagliato e vi chiedo scusa per la mia leggerezza. Gerry Scotti, il nuovo affondo contro la Rai: Fino alla fine dei nostri giorni…Gerry Scotti ironizza su Il commissario Montalbano durante La Ruota della Fortuna: la battuta sulle repliche che pizzica la Rai. donnaglamour.it Affari Tuoi, Stefano De Martino scambiato per Gerry Scotti in studio. Cosa è successo nella puntata del 15 aprile?Durante Affari Tuoi del 15 aprile, De Martino viene scambiato per Gerry Scotti dopo una frase di Michele che cita il programma Chi vuol ... alfemminile.com È successo ieri durante la puntata di "Stasera tutto è possibile" Hanno mandato in onda la scritta “puntata registrata” per rispetto al lutto che ha travolto Claudio Laurietta, imitatore di Gerry Scotti. La decisione della Rai - facebook.com facebook