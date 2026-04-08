Gerry Scotti distrutto dopo quella frase | Sono un ignorante Gravissimo cos’ha detto

Da thesocialpost.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo schermo può essere un palcoscenico spietato, dove una parola fuori posto pesa come un macigno. Lo sa bene  Gerry Scotti, che è dovuto tornare sui suoi passi dopo l’uscita infelice sugli insegnanti di sostegno durante una recente puntata de  La Ruota della Fortuna. Il conduttore ha scelto lo spazio del proprio game show, nella serata del 7 aprile, per tentare di ricucire lo strappo con il pubblico. Tutto era nato da un dialogo con una concorrente, docente di italiano, storia e geografia, che per l’anno in corso ricopriva l’incarico sul sostegno. La replica di Scotti,  “Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento”, era risuonata come un affronto per migliaia di professionisti, associazioni e famiglie che vedono nel sostegno una missione e non un ripiego burocratico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Gerry Scotti distrutto dopo quella frase: “Sono un ignorante”. Gravissimo, cos’ha detto

Insegnanti di sostegno per vocazione o per punteggio? Il dibattito sui social dopo la frase di Gerry Scotti: “L’inclusione va totalmente riformata”, “Ha semplicemente detto la verità”Il dibattito social degli insegnanti di sostegno si divide tra vocazione e ripiego, chiedendo rispetto e riforme del sistema scolastico L'articolo .

Gerry Scotti si scusa dopo la gaffe sugli insegnanti di sostegno come ruolo di ripiego: “Sono stato ignorante”Gerry Scotti si scusa pubblicamente dopo l'uscita infelice sugli insegnanti di sostegno durante una delle scorse puntate de La Ruota della Fortuna.

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