fabrizio corona sfida tutti e ripubblica la puntata di falsissimo nuovo affondo contro gerry scotti

Fabrizio Corona torna a pubblicare un nuovo episodio di “Falsissimo” su YouTube, sfidando apertamente Gerry Scotti e le regole della legge. L’ex paparazzo non si ferma e rilancia ancora, puntando i riflettori su sé stesso e sulle sue polemiche.

Corona non si ferma: nuovo capitolo di “Falsissimo” su YouTube. Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, sfidando la legge e i colossi mediatici. Nonostante diffide, denunce e un provvedimento del Tribunale civile di Milano, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato nuovamente sul canale YouTube del suo format “ Falsissimo ” la puntata in cui attacca alcuni noti conduttori di Mediaset, tornando a concentrarsi su Alfonso Signorini. Nei giorni scorsi Mediaset, attraverso una diffida per violazione di copyright, aveva ottenuto la rimozione della puntata incriminata. Ma Corona, noto per il suo stile da guerriero dei social, non si è arreso: stasera ha rilanciato il video, titolandolo “Il prezzo del successo – parte nuova finale”, specificando sin dall’inizio: “Rimettiamo qui la puntata intera senza le immagini contestate”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Fabrizio Corona ha ripubblicato oggi sul suo canale YouTube l’ultima puntata di “Falsissimo”, dove attacca Mediaset e Signorini.

Fabrizio Corona ha fatto nuove rivelazioni durante un'intervista.

