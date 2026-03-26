Germania | riprendono le operazioni per riportare in mare una balena megattera

Nel Mar Baltico, nel nord della Germania, le operazioni di soccorso per una balena megattera sono state riprese giovedì 26 marzo. Le squadre di soccorso hanno ripreso le attività per tentare di liberare l’animale che si trovava in acque poco profonde. Si tratta di un intervento in corso nel tentativo di aiutare la balena rimasta intrappolata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo intervento dei soccorritori nel Mar Baltico. Oggi, giovedì 26 marzo, nel nord della Germania, le squadre di soccorso hanno riavviato le operazioni per aiutare una balena megattera rimasta bloccata in acque poco profonde del Mar Baltico. I tentativi precedenti. Un primo intervento era già stato effettuato all’inizio della settimana, a partire da lunedì pomeriggio, ma senza successo. Le condizioni dell’animale e le difficoltà operative hanno reso necessario un nuovo tentativo. Le possibili cause dell’incidente. Resta ancora incerto il motivo per cui la balena, lunga circa 10 metri, si sia arenata. Tuttavia, i soccorritori hanno individuato frammenti di una rete da pesca avvolti attorno al suo corpo, elemento che potrebbe aver contribuito alla situazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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