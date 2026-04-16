Geppi Cucciari torna in TV | un cast stellare tra cinema e cronaca

Giovedì 16 aprile 2026, su Rai 3, andrà in onda una serata dedicata all’intrattenimento e all’approfondimento con il ritorno di Geppi Cucciari in prima serata. La programmazione prevede un cast composto da figure note nel mondo del cinema e della cronaca, pronti a coinvolgere il pubblico con contenuti vari e di qualità. La serata si inserisce nel palinsesto della rete, offrendo un mix tra momenti leggeri e riflessioni approfondite.

La serata di giovedì 16 aprile 2026 su Rai 3 si prepara a una maratona di intrattenimento e approfondimento con il ritorno di Geppi Cucciari in prima serata. Il varietà Splendida Cornice, che punta a mescolare la dimensione culturale con quella dello spettacolo, vedrà stasera protagonisti diversi volti noti del artistico e giornalistico, con un particolare sulle presenze di Giuliana De Sio e Vanessa Scalera tra gli ospiti attesi. Un cast corale tra cinema, letteratura e cronaca. Il palinsesto serale della rete propone un mosaico di talenti che spaziano dalle luci della ribalta teatrale alla profondità del giornalismo. Tra le interpreti che animeranno il confronto in studio figurano le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera, accompagnate dall’attore Nicola Nocella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geppi Cucciari torna in TV: un cast stellare tra cinema e cronaca Notizie correlate Taratata torna in TV: Paolo Bonolis riporta lo show su Canale 5 con un cast stellareLo storico format musicale cambia rete e torna in tv con due appuntamenti speciali registrati a Bergamo. Geppi Cucciari torna in prima serata con Splendida Cornice: ospiti e anticipazioni del 22 gennaioGeppi Cucciari torna questa sera, giovedì 22 gennaio, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il varietà di Rai Cultura trasmesso in prima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Geppi Cucciari: pausa temporanea da Un giorno da pecora, ritorno previsto a settembre; Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di Splendida Cornice; Splendida Cornice stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del 9 aprile; Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte. Nel monologo di Geppi Cucciari le parole della prof che curano. Splendida Cornice stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni del 16 aprileDa Pif a Mario Biondi, passando per Vanessa Scalera: Geppi Cucciari conduce una serata tra cultura, spettacolo e ironia con tanti protagonisti. movieplayer.it Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 aprile 2026Splendida cornice, il programma di Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 aprile 2026 ... tpi.it Ermal Meta e Geppi Cucciari leggono da “Stella stellina” durante Splendida Cornice. Una favola poetica e intensa sull’amore più grande, quello che si manifesta anche nei momenti più bui, ed è capace di trasformare la notte in un cielo stellato di primavera. facebook