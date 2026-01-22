Stasera, 22 gennaio, Geppi Cucciari torna in prima serata su Rai 3 con

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 22 gennaio, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il varietà di Rai Cultura trasmesso in prima serata su Rai 3, confermandosi uno degli spazi più originali e riconoscibili del palinsesto. Anticipazioni e ospiti della puntata del 22 gennaio 2026. Nel corso della serata sarà ospite Edoardo Leo, attualmente al cinema con la commedia 2 cuori e 2 capanne, diretta da Massimiliano Bruno, che sarà presente a sua volta in studio per raccontare il progetto e il lavoro condiviso. Sono previsti anche collegamenti dall’estero: da New York interverrà lo scrittore e saggista statunitense Jonathan Safran Foer, mentre da Miami si collegherà l’ex campione di basket Danilo Gallinari, per un dialogo che attraversa sport, cultura e attualità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Geppi Cucciari torna in prima serata con Splendida Cornice: ospiti e anticipazioni del 22 gennaio

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 15 gennaio 2026Il 15 gennaio 2026, Geppi Cucciari conduce su Rai 3

Leggi anche: Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 6 novembre 2025

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Geppi Cucciari torna con 'Splendida cornice'

Argomenti discussi: Primo appuntamento 2026 per Splendida Cornice; Geppi Cucciari e Victoria Cabello insieme a Splendida Cornice ci ricordano cosa può essere la tv quando è scritta bene (e perché forse Sanremo dovrebbe darlo a loro); Zelig: Geppi Cucciari e i ricordi di Zelig Video; Geppi Cucciari a ritmo di sirtaki, cita Pericle e scherza su Repubblica.

Splendida Cornice: Grazia Di Michele, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno da Geppi CucciariSplendida Cornice: Geppi Cucciari torna in prima serata su Rai 3 con Grazia Di Michele, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno tra gli ospiti ... davidemaggio.it

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0)La gratitudine di Geppi Cucciari (e la sua versione di ‘Caro, Ti Amo’ con Elio): voto 10 ... today.it

Due ore di intrattenimento, tra divulgazione, ironia, satira all’insegna della cultura. Tra gli ospiti di Geppi Cucciari a Splendida Cornice Edoardo Leo, protagonista della nuova commedia "2 Cuori e 2 Capanne". In prima serata Rai 3. #splendidacornice #gepp - facebook.com facebook