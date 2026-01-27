Taratata torna in TV | Paolo Bonolis riporta lo show su Canale 5 con un cast stellare

Taratata torna in TV con due appuntamenti speciali a Bergamo, condotti da Paolo Bonolis. Lo storico show musicale, trasmesso su Canale 5, presenta un cast di livello, offrendo un’occasione unica per rivivere le atmosfere di un programma iconico. La trasmissione rappresenta un ritorno importante nel panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo spirito originale.

Lo storico format musicale cambia rete e torna in tv con due appuntamenti speciali registrati a Bergamo. Alla conduzione Paolo Bonolis, sul palco dodici big della musica italiana tra performance live e duetti inediti. Storico simbolo della musica dal vivo in televisione, Taratata torna con una nuova edizione evento e lo fa in grande stile: due serate speciali in prima serata su Canale 5, guidate da Paolo Bonolis e registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo. Il doppio appuntamento è fissato per domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026. Due serate costruite attorno a un grande palco centrale, pensato non come semplice vetrina di successi ma come spazio di incontro, contaminazione e racconto: duetti inediti, incroci musicali e momenti condivisi tra artisti e pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Taratata torna su Canale 5 con due serate evento, condotte da Paolo Bonolis.

Taratata torna in onda su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis, dopo quasi 25 anni dall'ultima edizione trasmessa su Rai 1.

