Dimesso per tre volte dal Pronto soccorso | muore 54enne

Un uomo di 54 anni si è rivolto per tre volte ai pronto soccorso di ospedali diversi, ricevendo ogni volta la dimissione. Purtroppo, nonostante gli interventi, è deceduto successivamente. Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione e l’accuratezza delle diagnosi in situazioni di emergenza.

È andato per ben tre volte al pronto soccorso, in ospedali diversi, ed è stato sempre dimesso. Poi è morto all’improvviso Potrebbe trasformarsi in un caso di malasanità la morte di Lorenzo Malaraggia, 54 anni, residente a San Colombano al Lambro (Milano), sposato e padre di un bambino di 10 anni. Il decesso risale a domenica 18 gennaio all’alba, mentre l’uomo si trovava all’Ospedale Maggiore di Lodi. Secondo quanto riportato, la procura lodigiana ha aperto un fascicolo contro ignoti e giovedì mattina è stata avviata l’autopsia. Malaraggia, che lavorava alla Formec Biffi e nel tempo libero faceva il dj, giovedì 16 gennaio ha avvertito un dolore molto forte a un ginocchio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Ha un dolore al ginocchio e va tre volte in ospedale: dimesso, muore mentre aspetta al pronto soccorsoUn uomo ha accusato un forte dolore al ginocchio, motivo per cui si è recato ripetutamente al pronto soccorso, in due diversi ospedali.

Ha un dolore al ginocchio e va tre volte in ospedale: dimesso, muore mentre aspetta al pronto soccorsoUn forte dolore al ginocchio lo tormentava da alcuni giorni. Per questo è andato tre volte al pronto soccorso, in due ospedali diversi, ed è stato dimesso. Poi è morto all'improvviso. La Procura della ... today.it

Va tre volte in ospedale per un dolore al ginocchio, poi muore per arresto cardiacoÈ andato per ben tre volte al pronto soccorso (in ospedali diversi) ed è stato sempre dimesso.Poi è morto all'improvviso. Potrebbe trasformarsi in un caso di malasanità la morte di Lorenzo Malaraggia, ... milanotoday.it

