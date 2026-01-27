Nuovo personale medico nei Pronto Soccorso irpini contro il sovraffollamento

27 gen 2026

L’Asl di Avellino ha rafforzato il personale medico nei Pronto Soccorso di Ariano, Sant’Angelo e “Moscati” per migliorare la gestione dei codici bianchi e verdi. Questa misura mira a ridurre il sovraffollamento e garantire un’assistenza più efficiente ai cittadini, mantenendo un livello di cura adeguato e tempestivo.

Sovraffollamento Pronto Soccorso: dall’Asl Avellino nuovo personale medico per la gestione dei codici bianchi e verdi nei Pronto Soccorso di Ariano e Sant’Angelo e del “Moscati”.Pubblicato l’avviso per intercettare la disponibilità nei prossimi 6 mesi di medici convenzionati per l’Assistenza.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

