Nuovo personale medico nei Pronto Soccorso irpini contro il sovraffollamento

L’Asl di Avellino ha rafforzato il personale medico nei Pronto Soccorso di Ariano, Sant’Angelo e “Moscati” per migliorare la gestione dei codici bianchi e verdi. Questa misura mira a ridurre il sovraffollamento e garantire un’assistenza più efficiente ai cittadini, mantenendo un livello di cura adeguato e tempestivo.

