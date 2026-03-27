In vista delle prossime elezioni comunali, il gruppo politico di centrosinistra si riunisce nuovamente nella sede locale, pochi giorni dopo l’ultima assemblea. La riunione si concentra sulla scelta del candidato sindaco, con due figure principali in campo. La decisione finale sarà presa durante una riunione di direzione convocata a breve, per definire l’orientamento ufficiale della coalizione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il “campo largo” di Avellino torna a riunirsi nella sede Pd di Avellno a distanza di pochi giorni dall’ultima riunione, segnale che la coalizione vuole accelerare i tempi e chiudere la partita sulla figura del candidato sindaco alle imminienti amministrative. Sul tavolo, ormai con sempre maggiore evidenza, prende forma l’ipotesi di un vero e proprio derby. D a una parte lo zoccolo duro del Partito Democratico e le forze progressistre della sinistra, che guarderebbero con decisione alla figura di Francesco Todisco, espressione interna e riferimento politico consolidato. Dall’altra, l’area del capogruppo dem in Regione Campania, Maurizio Petracca, che spinge sul nome dell’imprenditore Walter Giordano, p rofilo esterno ai partiti ma ritenuto capace di intercettare consenso trasversale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campo largo, è derby Todisco-Giordano: si decide in Direzione

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