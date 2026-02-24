Changan Deepal S05 la prova del Suv cinese disegnato in Italia | autonomia come va prezzi

Changan ha presentato in Italia il modello Deepal S05, un SUV compatto disegnato in Italia e pensato per il mercato europeo. La causa di questa scelta sta nell’obiettivo di soddisfare le richieste di uno stile più occidentale e di offrire un’auto con buona autonomia. La vettura si distingue per il design moderno e per il prezzo competitivo. La prova su strada rivela come si comporta in diverse situazioni di guida.

Un altro colosso cinese arriva sul mercato italiano: è Changan, che debutta con il proprio marchio dopo aver collaborato alla realizzazione di alcune vetture di altre case (pensiamo per esempio alle Mazda 6e e CX-6e). I primi due modelli sono due Suv con carrozzeria filante e dinamica, con lunghezze rispettivamente di 4,60 e 4,75 metri: entrambi sono disegnati in Italia, nel centro stile di Rivoli, in provincia di Torino. Abbiamo provato la più piccola Deepal S05 nella sua versione a trazione integrale, capace di erogare 435 Cv di potenza, su un circuito dal fondo ghiacciato che ha permesso di mettere alla prova le sue capacità in condizioni di scarsa aderenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Changan Deepal S05, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone a prova di neve e ghiaccio – FOTOChangan ha messo alla prova il Deepal S05, un'auto elettrica progettata per affrontare neve e ghiaccio, dopo averla testata su strade innevate in montagna.

SUV Cinese S05: Design Italiano, Tecnologia Cinese, Prezzi ShockIl SUV cinese Changan Deepal S05 ha fatto il suo debutto in Italia, attirando l’attenzione con il suo design italiano e la tecnologia cinese.

Changan Deepal S05 Autouno Verona e Padova

