Gli agenti di Generali Italia hanno chiesto un incontro immediato con la compagnia per discutere delle problematiche legate alla creazione di una nuova struttura dedicata ai broker. La richiesta deriva da alcune criticità sollevate dalle rappresentanze degli agenti, che temono ripercussioni sul loro ruolo e sulle attività quotidiane. La situazione ha generato preoccupazione tra gli agenti, che desiderano chiarimenti e confronti diretti con la direzione della compagnia.

Le rappresentanze degli agenti di Generali Italia hanno richiesto un incontro urgente con la compagnia per affrontare le criticità sollevate dalla nascita della nuova struttura dedicata ai broker. La richiesta, avanzata da diverse associazioni e dal sindacato UniAgenti, mira a chiarire i nuovi equilibri distributivi che rischiano di alterare il rapporto tra la mandante e la rete agenziale tradizionale. Il fronte delle istanze è composto da un gruppo compatto di sigle: gli ex Gaat (ora Agenti Generali Italia), guidati dal vicepresidente Perrone e dal responsabile dei rapporti con i broker Ulissi; l’Anagina, rappresentata dal vice presidente esecutivo Speranza; l’Asap, con i referenti della commissione Dna Centra e Penasso; e infine il Gruppo agenti Generali Italia, attraverso il responsabile della commissione danni imprese Caputo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Generali, gli agenti si ribellano: allarme per i nuovi broker

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