Guerriglia a Torino a Bologna le prove generali Gli agenti? Obiettivi da annientare

Questa mattina a Torino si sono registrate tensioni intense tra manifestanti e forze dell’ordine. La situazione è degenerata rapidamente, con gruppi di persone che hanno tentato di sfondare i cordoni e attaccare gli agenti. La polizia ha risposto con cariche e fumogeni, mentre il caos si è diffuso nelle strade centrali. Una scena di guerriglia vera e propria, come quella di Bologna, dove alcuni definiscono le prove generali di una strategia più violenta. Gli agenti sono stati presi di mira e considerati obiettivi da eliminare, secondo quanto aff

Bologna, 4 febbraio 2026 – “Non era una guerriglia. Era una guerra vera e propria. Un inferno, in cui noi eravamo i bersagli da annientare”. L’inferno di cui parlano due agenti del VII Reparto Mobile, a Torino per la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, è fatto di attacchi. Calci, pugni e martellate: poliziotto aggredito a Torino Bologna, la prova generale per Torino. Bombe carta e idranti in azione in centro a Bologna, 21 novembre 2025. Il corteo partito da piazza Maggiore per protestare contro la partita Virtus-Maccabi si è lungamente fronteggiato con il cordone di polizia, sono partite delle bombe carta, la polizia ha risposto azionando gli idranti per disperdere la folla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guerriglia a Torino, “a Bologna le prove generali. Gli agenti? Obiettivi da annientare” Approfondimenti su Guerriglia Torino Torino ostaggio di Askatasuna. Guerriglia, roghi e 9 agenti feriti A Torino si sono verificati momenti di tensione durante la manifestazione a sostegno di Askatasuna, con azioni di guerriglia e diversi agenti feriti. Guerriglia Torino, 100 agenti feriti: solo tre arresti Nella notte di ieri, Torino ha vissuto momenti di forte tensione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Guerriglia Torino Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Guerriglia urbana tra le strade di Torino; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi; Le notizie sulla manifestazione del 31 gennaio a Torino: pomeriggio di guerriglia urbana per Askatasuna. Guerriglia a Torino al corteo per Askatasuna. Meloni: Nemici dello Stato. Salvini e Tajani rilanciano sul pacchetto sicurezzaPesanti scontri alla manifestazione del mondo antagonista arrivato da tutta Italia e dall’estero a sostegno del centro sociale di corso Regina ... huffingtonpost.it Zangrillo Guerriglia annunciata a Torino, il limite si è superato da tempo. La politica locale è responsabileSu Forza Italia: Nel mio orizzonte non c’è quello di fare il segretario di partito, ma sono a disposizione per fare ciò che il mio partito ritiene più giusto. Non sono io che devo decidere ma se ... italpress.com Scontri di Torino, Wanda Ferro: "È stata una guerriglia urbana deliberata. O si sta con lo Stato, o con i violenti" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/scontri-di-torino-wanda-ferro-e-stata-una-guerriglia-urbana-deliberata-o-si-sta-con-lo-stato-o-con-i-violenti-4984 - facebook.com facebook Scontri di Torino, Wanda Ferro: "È stata una guerriglia urbana deliberata. O si sta con lo Stato, o con i violenti" x.com

