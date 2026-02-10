Barbara De Santi ha rivelato di aver affrontato un problema di salute durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. La donna ha deciso di parlare apertamente, senza giri di parole, mentre la trasmissione andava in onda. La puntata del 10 febbraio si è aperta con una scena piuttosto movimentata, con Rosanna Siino che si è scagliata contro Gemma Galgani in modo piuttosto infantile.

La puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con una scenata piuttosto infantile da parte di Rosanna Siino. Barbara De Santi ha fatto una confessione inaspettata sulle sue condizioni di salute, mentre per Gemma Galgani sono arrivate dure critiche. Rosanna Siino versione quindicenne, Barbara De Santi svela un problema di salute a UeD. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Rosanna Siino si è comportata in maniera piuttosto atipica, reputata secondo molti infantile. Maria De Filippi ha chiesto ad Alessio Pili Stella di sedersi al centro studio per raccontare della sua ultima uscita con Debora. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Barbara De Santi svela un problema di salute a UeD, rivolta contro Gemma Galgani

Approfondimenti su Barbara De Santi

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, emozioni a mille: Gemma Galgani, sentendosi poco bene, è stata visitata dal medico, mentre Barbara De Santi ha regalato uno spettacolo indimenticabile.

Magda si è commossa fino alle lacrime durante la puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Barbara De Santi

Ruggiero D’Andrea ha una nuova fidanzata dopo Barbara De Santi?/ L’ex Uomini e Donne svela la veritàDopo il ritorno sui social di Barbara De Santi, Ruggiero D'Andrea rompe il silenzio e svela la verità. Dopo mesi di assenza, Barbara De Santi è tornata sui social annunciando la lenta ripresa della ... ilsussidiario.net

Barbara De Santi allarga la famiglia? L’annuncio dell’ex Uomini e Donne scatena il webL’ex celebre dama di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto che ha immediatamente incuriosito i suoi fan: il lieto annuncio Barbara De Santi ha lasciato da poco il dating show di Maria De Filippi per ... blitzquotidiano.it

Gemma Galgani : 76 anni ben portati e da 15 a Uomini e Donne . Torinese di bella presenza, elegante, con un segno particolare : INSOPPORTABILE. Non solo a me, ma a tutte le persone che conosco e quelle che mi scrivono perché la De Filippi non la mand - facebook.com facebook

#gemma galgani sempre più ai margini: rimproverata da Maria de Filippi e quasi invisibile nelle registrazioni. Addio vicino Cosa sappiamo x.com