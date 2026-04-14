Un ex di Gemma Galgani ha recentemente rivolto parole molto dure nei suoi confronti, definendola una “bestia selvaggia”. La questione ha attirato l’attenzione dei media, scatenando commenti e reazioni sui social. Gemma Galgani, che da anni figura nel cast di Uomini e Donne, resta al centro di discussioni e polemiche, anche dopo molte stagioni. La vicenda si inserisce nel contesto delle dinamiche spesso controverse che caratterizzano il programma di Maria De Filippi.

Passano gli anni, eppure Gemma Galgani continua ad essere tra le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La stagione di quest’anno si è rivelata particolarmente complessa per la donna, la quale si è legata in maniera unilaterale ad un cavaliere, Mario Lenti, venendo poi pesantemente delusa. Negli anni, però, la donna ne ha accumulati di ex frequentanti, con alcuni dei quali i rapporti si sono chiusi in maniera decisamente brusca. Tra di questi c’è Valerio Iervolino che, per intenderci, è stato il cavaliere che ha lasciato il programma dopo essere stato schiaffeggiato dalla dama. Ebbene, quest’ultimo, è sempre stato lapidario nei riguardi della dama ma, nelle ultime ore, ha pubblicato degli attacchi davvero pungenti contro Gemma.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ex di Gemma Galgani di UeD l’attacca pesantemente: “Bestia selvaggia”, la reazione

Uomini e Donne, ex di Gemma Galgani la accusa pesantemente sui social: le dichiarazioniNuove dichiarazioni social riportano sotto i riflettori Gemma Galgani, storica protagonista di Uomini e Donne.

Anticipazioni UeD: Gemma Galgani soccorsa da Ciro, il Trono di Sara in pericoloMartedì 20 gennaio 2026 sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne, durante le quali è successo di tutto.