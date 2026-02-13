Leggere i documenti di Google? Ma no Gemini riassumerà tutto a voce

Google ha annunciato che Gemini rivoluzionerà Google Documenti, semplificando la lettura di testi lunghi. Questa nuova funzione permette di ascoltare i riassunti dei documenti direttamente a voce, eliminando la necessità di leggerli tutto. Con questa innovazione, gli utenti potranno risparmiare tempo e concentrarsi su altre attività, grazie a un assistente che sintetizza e legge i contenuti in modo rapido e naturale.

Gemini Rivoluziona Google Documenti: I Testi Lunghi si Riassumono a Voce. Google Documenti si prepara a un cambiamento radicale nel modo in cui gli utenti gestiscono informazioni complesse. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale Gemini, sarà possibile ottenere riepiloghi audio dei documenti direttamente all'interno della piattaforma, offrendo un'alternativa rapida alla lettura tradizionale. La funzione, attualmente in fase di rilascio, è riservata a specifici piani di abbonamento Workspace e componenti aggiuntivi. Un Nuovo Modo di Interagire con i Documenti. L'evoluzione di Google Documenti continua a puntare sull'efficienza e la produttività.