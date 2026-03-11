Google Chrome amplia Gemini 3.1 | 50 lingue e confronto schede in tempo reale

Google Chrome ha annunciato l’ampliamento di Gemini 3.1, la sua suite di intelligenza artificiale, che ora supporta 50 lingue e permette confronti tra schede in tempo reale. La novità riguarda l’espansione internazionale di questa tecnologia, che prima era disponibile solo negli Stati Uniti. L’aggiornamento mira a migliorare l’esperienza utente attraverso funzioni più avanzate e accessibili a livello globale.

La suite di intelligenza artificiale Gemini 3.1 di Google Chrome inizia il suo percorso di espansione oltre gli Stati Uniti. I primi mercati coinvolti in questa fase sono India, Canada e Nuova Zelanda, con l'obiettivo di portare le funzionalità avanzate del browser a un pubblico sempre più ampio. L'integrazione di Gemini passa quasi interamente dal pannello laterale di Chrome. Questa soluzione permette di interagire con l'AI senza abbandonare la pagina aperta, eliminando il continuo passaggio tra schede che rallenta la navigazione. Attivando l'icona di Gemini in alto a destra, gli utenti possono inviare comandi, porre domande o analizzare contenuti direttamente, migliorando l'efficienza e la produttività durante la navigazione.