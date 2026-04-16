Gatto avvelenato a Comano Terme l' intervento dei carabinieri e dei veterinari gli salva la vita

Un gatto della colonia felina di Duvredo, a Comano Terme, è stato trovato in condizioni critiche dopo aver ingerito sostanze velenose. I residenti hanno subito chiamato le autorità e i veterinari dell'Azienda sanitaria, che sono intervenuti prontamente per prestare le cure necessarie. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare la provenienza del veleno e identificare eventuali responsabili.

Un gatto appartenente alla colonia felina di Duvredo di Comano Terme è stato letteralmente strappato da morte certa grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri e dei veterinari dell'Asuit di Tione. L'animale, trovato in preda alle convulsioni, è stato trasportato in ospedale e curato. Tutto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Terme di Comano: weekend gratuito per la longevitàLa primavera nel Trentino non è solo un cambio di stagione, ma l’inizio di una nuova filosofia di vita che prende forma tra le Dolomiti di Brenta. Colto da un malore lungo l'autostrada a Bassano del Grappa, l'intervento eroico degli agenti gli salva la vitaUn uomo è stato salvato da morte certa grazie all’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato a Bassano del Grappa (Vicenza). Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Comano Terme, i carabinieri salvano un gatto avvelenato; I carabinieri salvano un gatto avvelenato a Comano Terme; Gatto avvelenato salvato dai carabinieri di Comano Terme; Gatto avvelenato a Comano Terme, salvato dall’intervento dei carabinieri - Giudicarie - Rendena. Gatto avvelenato a Comano Terme, salvato dall’intervento dei carabinieriProvvidenziale soccorso dopo la segnalazione di un residente. L’animale, in gravi condizioni, è stato curato dai veterinari e ora è fuori pericolo. Avviati accertamenti per chiarire le cause ... giornaletrentino.it Comano Terme, i carabinieri salvano un gatto avvelenatoNon sono state trovate esche avvelenate: i militari l'hanno trovato in preda alle convulsioni e l'hanno portato dal veterinario ... rainews.it ANTICA FONTE - DUECENTO ANNI DI UN GESTO SABATO 18 APRILE ORE 18:00 CENTRO TERME DI COMANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . #trentino #visittrentino #termedicomano #trentinodavivere #gardatrentino - facebook.com facebook