Gas l’Europa punta sul Canada | nasce il nuovo porto sicuro energetico

L’Europa sta sviluppando nuove rotte per il gas naturale liquefatto, con un’attenzione crescente verso il Canada come possibile porto sicuro energetico. Le aziende del settore stanno rafforzando i loro piani di approvvigionamento, cercando di ridurre la dipendenza da altre fonti e stabilizzare le forniture in un contesto di incertezza globale. Questa strategia coinvolge accordi e investimenti tra i due mercati, con l’obiettivo di aumentare le capacità di importazione e diversificare le fonti di energia.

Le imprese energetiche dell’Europa cercano nuove rotte per il gas naturale liquefatto, puntando con decisione sul Canada per superare l’instabilità globale. La strategia mira a diversificare le fonti di approvvigionamento per proteggersi dai rischi geopolitici in Medio Oriente e ridurre la dipendenza russa. La svolta canadese verso il mercato del GNL. Il governo canadese sta mostrando una nuova apertura verso lo sfruttamento delle proprie risorse naturali, invertendo la rotta di maggiore cautela mostrata negli anni passati riguardo agli investimenti nel settore degli idrocarburi. Questa flessibilità risponde alla domanda internazionale di energia, posizionando il Paese come un fornitore potenzialmente chiave durante la transizione energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gas, l’Europa punta sul Canada: nasce il nuovo porto sicuro energetico 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Porto San Giorgio: nasce DesTeenazioni, il nuovo rifugio per 800 giovaniUn nuovo polo multifunzionale per l’adolescenza sta per sorgere a Porto San Giorgio, con l’obiettivo di intercettare e supportare circa 800 ragazzi... L’Europa sbarca a Lecce: nasce il nuovo Centro Europe Direct SalentoUn nuovo ponte diretto tra il territorio salentino e le istituzioni di Bruxelles: venerdì 27 marzo 2026 segna il debutto ufficiale di Europe Direct... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La guerra in Iran spinge l’UE a investire nel nucleare di nuova generazione; Descalzi (Eni) lancia l’allarme per Hormuz: ci serve il gas russo. Ecco i Paesi che ancora lo comprano; Crisi energetica europea, quali rischi per il gas nel 2026-2027?; L’Europa punta sull’economia circolare. Gas, l’Europa cambia rotta: meno pipeline, più GnlLe mappe energetiche europee stanno cambiando rapidamente. Secondo l’ultimo EU Gas Flows Tracker pubblicato da Ieefa, think tank internazionale specializzato nell’analisi dei mercati energetici e ... repubblica.it ***Gas: scorte in lenta ripresa, Europa verso il 29% e Italia al 43,75%Complici temperature mite e calo prezzo gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - In lenta ripresa le scorte di gas in Europa, a una ... ilsole24ore.com "L’Italia deve smettere di rinunciare alle risorse che ha. Nei nostri mari, il gas c’è. Usiamolo" ...Continua - facebook.com facebook Pare che la Spagna stia diventando il primo importatore di gas russo: a conferma del fatto che islamcomunismo e putinismo sono sempre più vicini. x.com