L’Europa sbarca a Lecce | nasce il nuovo Centro Europe Direct Salento

Venerdì 27 marzo 2026 si inaugura ufficialmente il Centro Europe Direct Salento, un nuovo punto di collegamento tra il territorio salentino e le istituzioni europee di Bruxelles. La struttura mira a favorire un contatto diretto tra cittadini e rappresentanti dell’Unione Europea, offrendo informazioni e servizi riguardanti le attività dell’UE e le sue politiche. L’apertura si inserisce nel progetto di rafforzamento dei rapporti tra il territorio e le istituzioni comunitarie.

Un nuovo ponte diretto tra il territorio salentino e le istituzioni di Bruxelles: venerdì 27 marzo 2026 segna il debutto ufficiale di Europe Direct Salento. L’iniziativa porta nel cuore del Tacco d'Italia uno dei 400 centri della rete ufficiale della Commissione Europea, con l'obiettivo di trasformare la cittadinanza attiva in una realtà quotidiana. L'evento di presentazione si terrà a Lecce, presso il suggestivo Convitto Palmieri - Biblioteca Bernardini, a partire dalle ore 11:00. Sarà l'occasione per scoprire i servizi di uno sportello che fungerà da presidio permanente di informazione e partecipazione democratica. Informare: fornire dettagli ufficiali su politiche, diritti e opportunità dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - L’Europa sbarca a Lecce: nasce il nuovo Centro Europe Direct Salento Articoli correlati Informazione e formazione, in una villa confiscata alla mafia apre il nuovo Centro Europe DirectGestito da InformaGiovani Ets per il periodo 2026/2030, sarà in collaborazione con una rete di enti pubblici e soggetti del privato sociale Uno... Comunicare l’Europa, dalle istituzioni comunitarie al ruolo degli Europe DirectSestri Levante: Un Nuovo Polo per la Comunicazione Europea e il Dialogo con i Cittadini Sestri Levante si prepara ad accogliere un nuovo centro di... Aggiornamenti e notizie su Centro Europe Direct L’Europa sbarca a Lecce: nasce il nuovo Centro Europe Direct SalentoUn nuovo ponte diretto tra il territorio salentino e le istituzioni di Bruxelles: venerdì 27 marzo 2026 segna il debutto ufficiale di Europe Direct Salento. L’iniziativa porta nel cuore del Tacco d'It ... lecceprima.it Europe Direct Cuneo a Bruxelles per l’assemblea generale dei 400 centri dell’Unione europeaAvvicinare l’Europa ai cittadini, offrendo occasioni di confronto, dialogo e partecipazione attiva sul futuro dell’Unione europea, rappresenta la nostra missione. Il Centro promuoverà eventi, incontri ... cuneodice.it