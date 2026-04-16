Gas il Turkmenistan punta al boom | 5 miliardi per il giacimento

Il Turkmenistan ha annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari nel giacimento di Galkynysh, uno dei più grandi del paese. L’accordo è stato firmato con la China National Petroleum Corporation e riguarda l’espansione della quarta fase del giacimento, che si trova nelle zone desertiche dell’est del paese. Questa operazione mira a incrementare la produzione di gas naturale e a rafforzare le relazioni tra le due parti.

Il Turkmenistan e la China National Petroleum Corporation hanno siglato un accordo fondamentale per l’espansione della quarta fase del giacimento di Galkynysh, situato nelle zone desertiche dell’est del Paese. L’operazione mira a incrementare la capacità produttiva con un nuovo impianto capace di gestire 10 miliardi di metri cubi di gas commerciale ogni anno, oltre alla creazione di nuovi pozzi per l’estrazione. Le sabbie del deserto tormeni si preparano a ospitare un’infrastruttura massiccia che darà impulso ai già consistenti volumi energetici della regione. Attualmente, il sito di Galkynysh rappresenta il pilastro della produzione nazionale, alimentando le esportazioni verso Pechino che raggiungono i 30 miliardi di metri cubi annui.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gas, il Turkmenistan punta al boom: 5 miliardi per il giacimento Notizie correlate Eni, nuova scoperta di gas: maxi giacimento in Egitto, vale 56 miliardi di metri cubiÈ in Egitto, dove opera già il giacimento gigante Zohr, l'ultima maxi-scoperta di gas dell'Eni. South Pars, il più grande giacimento di gas al mondo. Ecco perchè è stato preso di mira da IsraeleIl complesso petrolchimico preso di mira da Israele ad Asaluyeh sorge sul margine di South Pars , settore iraniano del più grande giacimento di gas... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cina risponde a crisi di Hormuz guardando all’Asia centrale - Radio Studio90 Italia; Acqua, gas e geopolitica in Asia centrale: il ruolo di Turkmenistan, Kyrgyzstan e Tajikistan; Pechino punta su gasdotti asiatici per ridurre il rischio Hormuz. Ogni giorno milioni di europei accendono il gas in cucina, senza sapere che potrebbe costare due anni di vita. I numeri di un rischio sottovalutato. Un pericolo domestico silenzioso, più grave degli incidenti stradali facebook Pare che la Spagna stia diventando il primo importatore di gas russo: a conferma del fatto che islamcomunismo e putinismo sono sempre più vicini. x.com