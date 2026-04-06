Il complesso petrolchimico di Asaluyeh, situato su una parte del più grande giacimento di gas naturale al mondo, è stato oggetto di attacchi da parte di Israele. Il giacimento di South Pars si estende nel Golfo Persico e si trova nel settore iraniano, condiviso con il Qatar. La posizione strategica di questa risorsa ha portato a ripetuti episodi di tensione e azioni militari nella regione.

Il complesso petrolchimico preso di mira da Israele ad Asaluyeh sorge sul margine di South Pars, settore iraniano del più grande giacimento di gas naturale al mondo, situato nel Golfo Persico e condiviso con il Qatar. Impianti industriali sotto controllo dell’Iran nella zona erano già stati attaccati lo scorso 18 marzo. Si calcola che il 40% della produzione di gas di Teheran provenga da quest’area. Ecco le sue principali caratteristiche: Circa 3.700 km quadrati di superficie Secondo le stime, l'intero giacimento contiene 51.000 miliardi di metri cubi di gas, quantità in grado di soddisfare il fabbisogno mondiale per oltre un decennio.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - South Pars, il più grande giacimento di gas al mondo. Ecco perchè è stato preso di mira da Israele

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