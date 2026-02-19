Gas | calo dei prezzi all’ingrosso in Italia PSV sotto i 36 euro MWh Vigilanza sulle forniture europee

Il calo dei prezzi del gas all’ingrosso in Italia, causato dalla diminuzione delle tensioni sui mercati europei, ha portato il PSV sotto i 36 euroMWh. Questa diminuzione rende più accessibile il costo dell’energia per molte famiglie e aziende italiane. Tuttavia, le autorità continuano a monitorare attentamente le forniture provenienti dall’Europa, preoccupate da eventuali variazioni di mercato. La riduzione dei prezzi si riflette anche sul mercato internazionale, dove le quotazioni mostrano segnali di stabilizzazione. Restano quindi alte le attenzioni sulla sicurezza di approvvigionamento nel breve termine.

Prezzi del Gas in Ribasso: Un Sollievo per Famiglie e Imprese, ma la Vigilanza Resta Alta. Il mercato del gas naturale in Italia mostra segnali incoraggianti, con il prezzo all’ingrosso, rilevato dal PSV (Punto di Scambio Virtuale), che si attesta a 0,337 euro al metro cubo (Smc) al 16 febbraio 2026. Questo valore, equivalente a 35,66 euro al megawattora (MWh), segna una diminuzione rispetto ai picchi di inizio mese, offrendo un parziale allentamento delle tensioni sui costi energetici per famiglie e imprese. La Discesa del PSV e il Contesto Europeo. L’andamento del PSV, principale hub di scambio del gas in Italia, ha registrato una discesa progressiva a partire dal 2 febbraio 2026, quando aveva raggiunto il suo massimo a 43,88 euroMWh (0,415 euroSmc).🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.